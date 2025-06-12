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12 июня, 09:30

Общество

Синоптики пообещали дождливую погоду в Москве в праздничные выходные

Синоптики пообещали дождливую погоду в Москве в праздничные выходные

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Эти длинные праздничные выходные в столице будут прохладными и дождливыми, но днем 12 июня еще можно будет насладиться летом. Портиться погода начнет только к вечеру, когда в столицу придут воздушные массы с запада и северо-запада.

Ливни и грозы обрушатся на Москву 13 июня. Столбики термометров в городе заметно опустятся на фоне осадков. В дневные часы ожидается около 19 градусов

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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