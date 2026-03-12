Иностранные блогеры набирают популярность с рассказами о жизни в Москве и России

Иностранные блогеры, которые рассказывают о жизни в Москве и России, набирают все большую популярность. Многие привычные для москвичей достопримечательности или сервисы, как например биометрия в метро, оказываются для зарубежной аудитории открытием.

Иностранцы любят российскую столицу и за богатое культурное наследие. Их интересуют памятники архитектуры, известные по всему миру музеи и галереи, соборы и церкви, например главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Кадры, снятые там, набирают большое количество просмотров в социальных сетях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.