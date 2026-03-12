Средняя продолжительность рабочего дня в РФ в 2025 году составила 7 часов и 9 минут

Средняя продолжительность рабочего дня в России в 2025 году составила 7 часов и 9 минут, сообщил Росстат.

По статистике, главными трудягами в стране оказались рыболовы. Они ежедневно работали около 8 часов и 15 минут. По 7 часов 45 минут трудились работники сферы добычи металлических руд, а специалисты административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг – по 7 часов 37 минут.

