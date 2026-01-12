Попадающих в сетку в "Авиапарке" птиц освобождают и выпускают на волю

Администрация торгового центра "Авиапарк" в Москве дала ответ на обвинения в жестоком обращении с птицами.

Ранее посетители опубликовали видео с сетками под потолком фудкорта, в которых застревали пернатые. В своем заявлении администрация ТЦ утверждает, что все птицы остаются живы и невредимы.

По словам представителей "Авиапарка", служба безопасности каждый вечер освобождает птиц из сеток и выпускает их на волю. В торговом центре пояснили, что установка таких ловушек является вынужденной мерой, продиктованной необходимостью соблюдения санитарных норм по борьбе с птицами, грызунами и насекомыми.

