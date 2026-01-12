Продажи лопат для уборки снега выросли в 9 раз в России

Продажи лопат для уборки снега в России выросли в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом их стоимость значительно увеличилась, медианная цена выросла на 40% и достигла 1 445 рублей.

Также москвичи активно скупают щетки для чистки автомобилей, средняя цена на которые выросла на 15%. Из-за обильных снегопадов резко вырос спрос на услуги по откапыванию припаркованных машин.

