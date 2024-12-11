11 декабря, 18:00Общество
В Москве прошла церемония вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров"
В Москве прошла торжественная церемония вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров". Это одно из главных событий года в российском деловом сообществе.
Награды вручили победителям ежегодного рейтинга, который составляет Ассоциация менеджеров. Экспертное жюри премии ежегодно выявляют наиболее профессиональных управленцев, лидеров в различных отраслях и направлениях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.