В Москве прошла церемония вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров"

В Москве прошла торжественная церемония вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров". Это одно из главных событий года в российском деловом сообществе.

Награды вручили победителям ежегодного рейтинга, который составляет Ассоциация менеджеров. Экспертное жюри премии ежегодно выявляют наиболее профессиональных управленцев, лидеров в различных отраслях и направлениях.

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