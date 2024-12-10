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10 декабря, 18:30

Общество

В Москве прошла церемония награждения премии в области паллиативной помощи "Попутчики"

В Москве прошла церемония награждения премии в области паллиативной помощи "Попутчики"

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В Москве прошла торжественная церемония награждения первой в стране профессиональной премии в области паллиативной помощи "Попутчики".

Ее учредили в этом году по случаю 30-летия открытия московского хосписа имени Веры Миллионщиковой. Главная цель – признать и поддержать людей, которые внесли большой вклад в развитие паллиативной помощи в России, а также отметить всех тех, кто активно занимается благотворительностью и волонтерством в нашей стране.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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