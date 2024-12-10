Благотворительная ярмарка в поддержку детей из ЛНР пройдет в Москве 14 декабря

Московские школьники и студенты примут участие в новогодней благотворительной ярмарке в поддержку детей из Луганской Народной Республики (ЛНР). Она пройдет во Дворце Пионеров 14 декабря. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Событие станет частью проекта "Зима в Москве". Участники представят товары, которые создали собственными руками. Среди них – елочные игрушки, светильники, мыло, открытки и шкатулки. Также можно будет купить одежду и аксессуары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.