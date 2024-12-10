Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности, который был введен из-за гололедицы, продлили на территории Москвы и Подмосковья до вечера среды, 11 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Таким образом, предупреждение будет действовать до 21:00 этого дня. До обновления предполагалось, что оно завершится в это же время, но на день раньше, во вторник, 10 декабря.

Высота снежного покрова на ВДНХ достигла 19 сантиметров. В общей сложности за последние трое суток на метеостанции выпало 24 миллиметра снега, что составляет 46% от месячной нормы. Однако нынешний показатель все же остается на 10 сантиметров ниже абсолютного рекорда для этой даты, который был зафиксирован в 2023 году.

В среду, 11 декабря, в столицу придет холодный арктический воздух, в результате чего средняя дневная температура в городе опустится до минус 1 – минус 5 градусов. По ночам будет холодать до минус 6 градусов. Уже в четверг и пятницу, 12–13 декабря, в Москве усилится снегопад. Осадки окажутся продолжительными, но не интенсивными.

