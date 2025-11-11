Социологи выяснили, что каждый третий россиянин трудоустраивался на прежнее место работы

Социологическое исследование показало, что более трети сотрудников в России хотя бы раз возвращались на прежнее место работы. Среди причин – дружный коллектив, понятное руководство, стабильность и повышение в должности.

Часто решение продиктовано разочарованием в новом месте: ожидания не совпали с реальностью. Карьерные консультанты посоветовали оставлять о себе хорошее впечатление после увольнения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.