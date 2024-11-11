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11 ноября, 23:15

Общество

Клиника в Москве предложила процедуру ЭКО с биоматериалом Павла Дурова

Клиника в Москве предложила процедуру ЭКО с биоматериалом Павла Дурова

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Одна из клиник в Москве разместила объявление о возможности проведения процедуры ЭКО с использованием биоматериала основателя Telegram Павла Дурова. Согласно информации на сайте учреждения, почти все необходимые процедуры оплачивает сам донор. Пациенткам нужно оплатить только анализы и консультацию с врачом.

Представители клиники не смогли объяснить, почему именно их учреждение было выбрано Дуровым, но отметили, что количество биоматериала ограничено, поэтому записи на обследование проводятся в ближайшие даты.

По указанию Минздрава России медицинские учреждения не раскрывают информацию о донорах. Юристы отмечают, что анонимность в данном случае не сохраняется, что может привести к юридическим проблемам в будущем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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