Москвичам рассказали про открытые бассейны, где можно плавать круглый год

Первый снег и минусовые температуры не повод забывать про водные развлечения на свежем воздухе. Москва 24 расскажет о столичных бассейнах под открытым небом, где можно искупаться даже зимой.

Купаться разрешено

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Один из самых известных бассейнов – спортивно-оздоровительный комплекс "Чайка". Здесь посетителям доступны четыре зоны, которые работают круглый год. Под открытым небом расположились 50-метровый олимпийский бассейн и "прыжковый" 25-метровый. Также есть зона для детей и с гидромассажем.

Температура воды в бассейнах даже в холодное время года держится на уровне 28 градусов. В комплексе также проводятся бесплатные занятия по аквааэробике, йоге, функциональные, танцевальные занятия и гимнастика.

Стоимость посещения начинается от 1 300 рублей для взрослых и от 800 рублей – для детей (цена зависит от времени посещения и количества сеансов).

Еще два бассейна под открытым небом работают в многофункциональном спортивном комплексе "Формула воды". Для посетителей доступны 50- и 25-метровая плавательные зоны. Глубина второго бассейна достигает почти шести метров, поэтому желающие могут опробовать там прыжки с вышки.

Посетителям доступны самостоятельные, групповые и индивидуальные занятия. Цены начинаются от 450 рублей, также есть скидки для детей, студентов, ветеранов и людей с инвалидностью.

В свою очередь, в спортивном комплексе "Лужники" есть термобассейн с зоной под открытым небом и панорамным видом на Воробьевы горы и МГУ.

Температуру воды здесь поддерживают на уровне 36 градусов, поэтому купаться можно даже в самый сильный мороз.

Цена входа в аквакомплекс начинается от 1 690 рублей и зависит от времени нахождения. За эту цену посетителям также будут доступны горки в аквапарке и другие термы.

50-метровый бассейн в Москве под открытым небом есть и в акватории "ЗИЛ". Температура воды здесь держится на уровне 28 градусов круглый год. Посетителям доступны пять дорожек шириной 2,5 метра и глубиной до 2,1. Также есть зона "мелкой воды", глубина которой 1,2 метра. Отмечается, что переход в чашу бассейна возможен сразу из раздевалок.

Помимо свободного плавания, можно позаниматься аквааэробикой. Кроме того, в каждой раздевалке есть отдельная сауна. Сам сеанс длится 45 минут, заранее записываться не нужно, необходимо лишь прийти за 15 минут до начала.

Стоимость начинается от 500 рублей, также есть тариф для посещения бассейна без ограничения по времени за 1 500.

Закаляться правильно

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Тренировки в бассейне на открытом воздухе полезны для человека даже в холодное время года, однако необходимо соблюдать определенные правила. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, автор медицинских книг Андрей Звонков.

Он отметил, что во время такого досуга организм закаляется, укрепляется иммунная система.



Андрей Звонков автор медицинских и художественных книг Выйти из бассейна, перейти через холодную зону в теплое помещение для того, чтобы переодеться, принять душ – это не страшно, это как раз нормальное закаливание. То есть очень даже полезно.

По мнению врача, оптимальное время для купания на открытом воздухе в холодное время года – около часа. Однако важно активно плавать, чтобы это действительно пошло на пользу организму, подчеркнул эксперт. Кроме того, Звонков рекомендовал во время сеанса делать несколько заходов: плавать в бассейне, а потом греться в теплом помещении и снова возвращаться в воду.



Андрей Звонков автор медицинских и художественных книг Закаливание относится к категории стрессотерапии, поэтому здесь очень важны элементы периодичности. То есть иммунной системе и вообще организму надо показать, что стресс был не единственным, что он может вернуться, но он не страшный, и его можно пережить.

Врач также подчеркнул, что плавать необходимо в шапочке – это позволит защитить голову от переохлаждения, а после сеанса важно хорошо обтереться и держать ноги в тепле.