Россиян предупредили о смертельной инфекции, поражающей переболевших COVID-19

Врачи предупреждают о возможной опасности для переболевших COVID-19, связанной с развитием грибковой инфекции Candida Auris, которая может поражать внутренние органы и системы организма, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом. По словам специалистов, инфекция часто развивается после неконтролируемого приема антибиотиков.

Доктор биологических наук Анча Баранова отметила, что риск заражения в домашних условиях крайне мал, однако в больницах существует опасность при проведении инвазивных процедур.

В России болезнь впервые была зафиксирована в 2018 году. Для профилактики инфекции врачи рекомендуют укреплять иммунитет, заботиться о здоровье и избегать неконтролируемого приема антибиотиков, а также принимать пробиотики.

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