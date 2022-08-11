Один случай "Дельтакрона" зафиксировали в столице

В Москве зафиксировали один случай нового гибридного штамма COVID-19. Называется он "Дельтакрон". Как и говорили вирусологи, заболеваемость по стране растет к осени.

Например, в Москве за сутки выявили 7 899 новых случаев заражения. Роспотребнадзор еще в июле призвал группы риска носить в общественных местах маски и пользоваться антисептиком.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.