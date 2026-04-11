Весенний паводок отрезал населенные пункты в Луховицком районе Подмосковья

В Луховицком районе из‑за паводка река Ока затопила дороги и дачные участки. Под воду ушли дорожные знаки, а некоторые населенные пункты оказались отрезаны от большой земли.

Администрация района зафиксировала 12 случаев переливов участков дорог. Уровень воды в отдельных местах достиг полутора метров, что сделало обычное передвижение невозможным. Местные жители вынуждены искать альтернативные способы, чтобы добраться до дома и работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

