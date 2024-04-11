Москвичка рассказала о соседе весом более 300 кг

Экстренные службы города доставили в больницу москвича весом более 300 килограммов. Утром 11 апреля 54-летний мужчина пожаловался на боли в сердце. Медики приехали и хотели его госпитализировать, однако не смогли этого сделать из-за веса пациента.

Соседка рассказала о 300-килограммовом москвиче, отметив, что последний раз видела его около десяти лет назад. Она вспомнила, как мужчина подвозил ее на машине, в которой переднее сидение было полностью разобрано.

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