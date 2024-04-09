Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Москве

В Москве в пятницу, 12 апреля, пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Гости смогут пообщаться с карьерными консультантами и пройти тестирование по профориентации. А работодатели расскажут о своих компаниях и презентуют вакансии.

Московская служба занятости также примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства. В ее базе в настоящее время – более трех тысяч работодателей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.