Материнский капитал в России могут разрешить тратить на покупку автомобиля

Материнский капитал могут разрешить тратить на приобретение автомобиля. Предложение рассматривают в Госдуме. Речь идет о семьях с двумя и более детьми.

Купить они смогут машину российского производства с двигателем не мощнее 125 лошадиных сил и не дороже 2 миллионов рублей. При продаже авто в течение 3 лет средства маткапитала нужно будет вернуть государству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.