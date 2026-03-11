Форма поиска по сайту

Новости

Новости

11 марта, 07:45

Общество

Материнский капитал в России могут разрешить тратить на покупку автомобиля

292 ребенка родились в Москве 10 марта

Российские работодатели стали чаще оформлять полисы ДМС сотрудникам

В Госдуме хотят разрешить передавать пенсионные баллы по наследству

Россиян избавили от рисков при оформлении наследства

"Утро": плюс 8 градусов ожидается в Москве 11 марта

Москвичей предупредили о рисках пересылки служебной информации в мессенджерах

Жители Подмосковья стали чаще сообщать о встречах с дикими животными

Желтый уровень погоды объявили в столице из-за гололедицы до 14 марта

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 10 марта

Материнский капитал могут разрешить тратить на приобретение автомобиля. Предложение рассматривают в Госдуме. Речь идет о семьях с двумя и более детьми.

Купить они смогут машину российского производства с двигателем не мощнее 125 лошадиных сил и не дороже 2 миллионов рублей. При продаже авто в течение 3 лет средства маткапитала нужно будет вернуть государству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

