Россиянам пояснили, кто должен платить за ремонт общей квартиры при разводе. Вопрос рассмотрели в Верховном суде.

Поводом стал случай семейной пары, которая купила однушку за полмиллиона рублей с черновой отделкой, а потом супруги разошлась. В итоге ремонт оплатил муж. И якобы это стоило ему почти как квартира. Супруг подал иск и дошел до Верховного суда. А там заявили, что владельцы недвижимости должны вместе приводить квартиру в пригодное для проживания состояние. Это прописано в Гражданском кодексе.

Ранее стало известно, что родителей, живущих отдельно от ребенка после развода, будут привлекать к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего. Указ подписал Владимир Путин.

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