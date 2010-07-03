Число пассажиров такси в России за 10 лет выросло в четыре раза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число россиян, пользующихся услугами такси, за 10 лет увеличилось в четыре раза, сообщает RT, опираясь на данные Росстата.

Согласно подсчетам, в 2008 году такси перевезли 7,3 миллиона пассажиров, а в 2018 году – уже 30,1 миллиона.

Что касается авиатранспорта, то с 2008 года число его пассажиров увеличилось более чем вдвое: с 51 до 118 миллионов человек. Число пассажиров, перевезенных на поездах, сократилось с 1,3 миллиарда в 2008 году до 1,1 миллиарда в 2018-м.

Меньше россиян стали ездить на трамваях. Число пассажиров этого вида транспорта за 10 лет сократилось с 2,5 до 1,2 миллиарда. Пассажиропоток автобусов сократился с 14,7 до 10,9 миллиарда.

Отмечается, что общее число перевезенных пассажиров по всем видам транспорта также уменьшается. За десятилетие оно снизилось с 25 до 18 миллиардов.

Ранее сообщалось, что средний доход водителей такси в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 83 тысяч рублей в месяц. В других городах-миллионниках таксисты в среднем зарабатывают 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, за два года зарплаты выросли почти вдвое.

Для сравнения, в миллионниках ежемесячный доход в 2017 году составлял 35 тысяч рублей, в 2018-и – 63 тысячи рублей. В городах с населением более 500 тысяч человек – 24 тысячи и 47 тысяч рублей соответственно.

Специалисты связывают такой скачок с приходом и популяризацией в крупных городах агрегаторов. В 2019 году агрегаторы заняли порядка 60% легального рынка такси.