Число пассажиров такси в России за 10 лет выросло в четыре раза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число россиян, пользующихся услугами такси, за 10 лет увеличилось в четыре раза, сообщает RT, опираясь на данные Росстата.
Согласно подсчетам, в 2008 году такси перевезли 7,3 миллиона пассажиров, а в 2018 году – уже 30,1 миллиона.
Что касается авиатранспорта, то с 2008 года число его пассажиров увеличилось более чем вдвое: с 51 до 118 миллионов человек. Число пассажиров, перевезенных на поездах, сократилось с 1,3 миллиарда в 2008 году до 1,1 миллиарда в 2018-м.
Меньше россиян стали ездить на трамваях. Число пассажиров этого вида транспорта за 10 лет сократилось с 2,5 до 1,2 миллиарда. Пассажиропоток автобусов сократился с 14,7 до 10,9 миллиарда.
Отмечается, что общее число перевезенных пассажиров по всем видам транспорта также уменьшается. За десятилетие оно снизилось с 25 до 18 миллиардов.
Ранее сообщалось, что средний доход водителей такси в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 83 тысяч рублей в месяц. В других городах-миллионниках таксисты в среднем зарабатывают 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, за два года зарплаты выросли почти вдвое.
Для сравнения, в миллионниках ежемесячный доход в 2017 году составлял 35 тысяч рублей, в 2018-и – 63 тысячи рублей. В городах с населением более 500 тысяч человек – 24 тысячи и 47 тысяч рублей соответственно.
Специалисты связывают такой скачок с приходом и популяризацией в крупных городах агрегаторов. В 2019 году агрегаторы заняли порядка 60% легального рынка такси.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: