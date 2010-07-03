Зарплата таксистов в России за два года выросла почти вдвое

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Средний доход водителей такси в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 83 тысяч рублей в месяц, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на данные Аналитического центра при правительстве РФ.

В других городах-миллионниках таксисты в среднем зарабатывают 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, за два года зарплаты выросли почти в два раза.

Для сравнения, в миллионниках ежемесячный доход в 2017 году составлял 35 тысяч рублей, в 2018-и – 63 тысячи рублей. В городах с населением более 500 тысяч человек – 24 тысячи и 47 тысяч рублей соответственно.

Специалисты связывают такой скачок с приходом и популяризацией в крупных городах агрегаторов. В 2019 году агрегаторы заняли порядка 60% легального рынка такси.

Крупнейший игрок на рынке – "Яндекс.Такси", который занимает 27% рынка, за ним следуют "Везет" с долей 12% и "Максим" с 9%.

Доля нелегальных поездок по России составляет порядка 16%. В 21 регионе доля нелегальных поездок превышает 25%, а в 13 регионах – более 50%. Объем дополнительных налоговых поступлений в бюджет с нелегалов мог бы составить около 6 миллиардов рублей.

Число официально занятых в отрасли в 2018 году составило 584 тысяч человек. В 2019 году таксистов стало на 3% больше.

Ранее СМИ сообщили, что столичные службы такси обязали передавать информацию в единую региональную навигационно-информационную систему ЦОДД. Это касается данных о номерах полисов ОСАГО автомобилей и персональных данных водителей.