Агрегаторов такси обязали сообщать данные водителей – СМИ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные службы такси обязали передавать данные в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на постановление.
Компании теперь должны передавать номера полисов ОСАГО автомобилей и персональные данные каждого водителя, в том числе ФИО и номера водительского удостоверения. Службы такси с 2017 года уже делятся информацией о местоположении автомобилей и номерах разрешений на перевозки.
Собеседник издания рассказал, что исполнение постановления потребует от агрегаторов существенного изменения в программном обеспечении и финансовых затрат.
Летом в столичном Дептрансе рассказали о среднем чеке на поездку в такси за период с апреля по июнь 2019 года. По сравнению с январем-мартом сумма не изменилась и составила 464 рубля. Вместе с тем в Дептрансе обратили внимание, что у некоторых основных агрегаторов и операторов цена стала ниже, у других же выросла.
В 2023 году "Яндекс" планирует начать массовое использование беспилотных автомобилей для пассажирских перевозок в Москве. Тестирование прошло в июне. Беспилотники уже справляются с предсказуемой ситуацией.
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