11 января, 10:00

Общество

Эксперт рассказала, почему люди пересматривают фильмы в новогодние праздники

Эксперт рассказала, почему люди пересматривают фильмы в новогодние праздники

Трендвотчер, маркетолог Дарья Иванская рассказала, что при новогодней суете, когда есть возможность смотреть фильмы дома, либо в кинотеатрах, людям хочется чего-то очень светлого, спокойного, безопасного и предсказуемого.

Она отметила, что количество таких семейных добрых фильмов возрастает по просмотрам в 300 раз. Это единственное время во всем году, когда наблюдается такая статистика.

