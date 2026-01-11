Форма поиска по сайту

11 января, 09:15

Общество

Москвичи рассказали, какие новогодние чудеса с ними произошли

Своими сказочными историями поделились москвичи. Например, Александра Карпухина родила сына Мишу прямо в новогоднюю ночь – в 01:07 1 января 2024 года. Ее схватки начались вечером 31 декабря, а уже ночью малыш появился на свет.

Еще одна трогательная история – знакомство Юлии Гордеевой с будущим мужем, которое произошло в ночь с 1989 на 1990 год. Тогда они впервые встретились в праздничной атмосфере, и уже через 35 лет они стали крепкой семьей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

