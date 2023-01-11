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Общество

Камеры для фиксации выброшенного мусора из машин начнут использовать в РФ с 11 января

Камеры для фиксации выброшенного мусора из машин начнут использовать в РФ с 11 января

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С 11 января россияне могут получить штраф за выброс мусора из автомобиля. Вступили в силу изменения в Административный кодекс, которые разрешают использовать дорожные камеры для фиксации таких нарушений.

Механизм такой же, как и со штрафами ГИБДД, то есть полностью автоматизированный. Штраф направят по почте владельцу машины, после того, как камера распознает госномер. А размер взыскания для граждан составит от 10 до 30 тысяч рублей. Штраф будет выше для юридических лиц – до 100 тысяч, при этом возможна даже конфискация транспортного средства. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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