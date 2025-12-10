Жильцы дома в Коммунарке начали контролировать работу УК с помощью ИИ

Жильцы одного из домов в Коммунарке начали контролировать работу управляющей компании с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть анализирует поток с обычных камер и распознает, когда в подъезде появляется уборщица со шваброй, автоматически уведомляя совет дома.

Это помогло наладить график уборки, но другие проблемы остались. Лифты часто ломаются, а ремонт подъездов отложен с 2024 на 2026 год.

