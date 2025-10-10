Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 08:00

Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию для улучшения самочувствия

Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию для улучшения самочувствия

Психологи рассказали, как не чувствовать себя утром разбитым

Студентов-медиков обяжут отрабатывать обучение в России

Зумеры стали делать пранки с помощью ИИ, чтобы разыграть родителей

В роддоме Тюмени стали включать музыку будущим мамам

279 детей родились в Москве 9 октября

"Утро": температура воздуха в Москве составит 12 градусов 10 октября

Скульптуру учительницы в Подмосковье раскритиковали из-за откровенного наряда

Затяжные ливни ожидаются в Москве с 10 октября

"Новости дня": жителей Москвы могут оштрафовать на 500 тыс рублей за кормление птиц

Короткий световой день и серое небо за окном напрямую влияют на самочувствие россиян, снижая выработку гормонов радости. В Роспотребнадзоре рассказали, как решить эту проблему с помощью питания.

В надзорном ведомстве сообщили, что нужно добавить в рацион продукты, стимулирующие выработку серотонина и дофамина. Для снятия нервного напряжения, которое блокирует чувство радости, идеально подходят орехи и сыры. Для прямого синтеза гормонов счастья организму необходимы витамины из ярких овощей, бананов и жирной рыбы. Для быстрого эффекта эксперты советуют какао и темный шоколад. По мнению специалистов, такой подход поможет поддерживать эмоциональный тонус на протяжении всей осени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоНаиль ГубаевДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика