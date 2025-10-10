Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию для улучшения самочувствия

Короткий световой день и серое небо за окном напрямую влияют на самочувствие россиян, снижая выработку гормонов радости. В Роспотребнадзоре рассказали, как решить эту проблему с помощью питания.

В надзорном ведомстве сообщили, что нужно добавить в рацион продукты, стимулирующие выработку серотонина и дофамина. Для снятия нервного напряжения, которое блокирует чувство радости, идеально подходят орехи и сыры. Для прямого синтеза гормонов счастья организму необходимы витамины из ярких овощей, бананов и жирной рыбы. Для быстрого эффекта эксперты советуют какао и темный шоколад. По мнению специалистов, такой подход поможет поддерживать эмоциональный тонус на протяжении всей осени.

