Сувенирные монеты на тему саммита на Аляске появились на маркетплейсах

Сувенирные монеты по случаю саммита на Аляске появились на маркетплейсах. На них изображены Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Гравировка выполнена на оригинальной 25-рублевой монете. Аверс остался традиционным – с изображением герба России, номиналом и годом выпуска.

Монеты изготовлены ограниченным тиражом и не являются платежным средством. Цена варьируется от 300 до 600 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.