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Общество

Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова вернулся к обычному режиму работы

Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова вернулся к обычному режиму работы

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Единый пункт отбора на контрактную службу в столице вернулся к обычному режиму работы после майских выходных. Кандидатов там снова принимают до самого вечера.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Какая обстановка в центре в первый день после майских выходных?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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