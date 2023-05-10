Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова вернулся к обычному режиму работы

Единый пункт отбора на контрактную службу в столице вернулся к обычному режиму работы после майских выходных. Кандидатов там снова принимают до самого вечера.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Какая обстановка в центре в первый день после майских выходных?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.