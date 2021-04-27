"Доктор 24": пыльца

Пыльцевой дождь накрыл Москву и под угрозой оказалось здоровье глаз. Почему пыльца может вызвать аллергический конъюнктивит даже у тех, у кого нет аллергии?

И как от нее защититься, чтобы сохранить здоровье глаз? Об этом – в программе "Доктор 24".