Ожидаемая продолжительность жизни в РФ составила 71,5 года

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Ожидаемая продолжительность жизни в России за год снизилась на 1,84 года и составила 71,5 года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Кроме того, стало известно, что рост показателя общей смертности в стране с января по декабрь 2020 года составил 17,9% по сравнению с предыдущим годом.



"За 12 месяцев 2020 года негативные демографические тенденции. 71,5 года – ожидаемая продолжительность жизни (снижение на 1,84% по сравнению с 2019 годом - 73,34)", – говорится в отчете Минздрава РФ.

Стало известно, что избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии COVID-19, которая явилась одним из самых сильных вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие.

Ранее Владимир Путин заявил, что устойчивый рост численности населения, а также увеличение продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2030 году – основные приоритеты властей.