В МЧС рекомендовали дачникам не сжигать листья вблизи строений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сжигать листья вблизи строений не стоит. Такую рекомендацию дали представители ГУ МЧС по столице владельцам дачных участков.

"Владельцы частных домов, приусадебных и дачных участков сжигают мусор, листья и сухую траву вблизи строений. К сожалению, многие граждане, разведя костер, оставляют его без присмотра, а такой огонь может привести к пожару", – отметили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что в случае распространения незначительного огня от мангала или костра по траве стоит попытаться потушить его самостоятельно.

"Если вы стали очевидцем загорания и можете потушить огонь самостоятельно, заливайте пожар водой, засыпьте огонь влажной землей, используйте для тушения пучки зеленых веток от деревьев лиственных пород, плотную натуральную ткань, мокрую одежду. Небольшой пожар можно попытаться затоптать ногами, не давая ему перекинуться на стволы деревьев", – сказали специалисты.

В ведомстве подчеркнули, что разводить огонь и сжигать мусор и листья нельзя ближе 50 метров от строений. Также необходимо вовремя избавляться от опавших листьев, сухой травы и мусора на территории, прилегающей к жилым домам.

"Категорически запрещается разведение костров вблизи горючего мусора, а также их разведение при сильном ветре", – заключили в МЧС.

Ранее в ведомстве предупредили, что в Москве разведение костров и открытого огня, в том числе и для приготовления шашлыков в парках, запрещено вне специальных зон. Весной и летом вероятность возникновения пожаров увеличивается, при этом большая их часть происходит из-за несоблюдения элементарных правил безопасности.

