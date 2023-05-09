Волонтеры отмечают возросший интерес горожан к возможности контрактной службы  

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Жители и гости Москвы дали положительную оценку работе пунктов информации о военной службе по контракту. Об этом сообщили волонтеры единого пункта отбора на улице Яблочкова.

"На окраинах Москвы к нам приходит много людей из других городов, пригородов. Они подходят и говорят, что было бы неплохо организовать такие точки и в других городах", – указала волонтер Анна.

Также высокий интерес москвичей был отмечен в пункте отбора на военную службу по контракту на Шоссейной улице. По словам волонтеров, ежедневно к ним направляются 10–15 человек.

"В основном это мужчины, но есть и женщины-медики", – добавили они.

Ранее российский актер театра и кино Сергей Газаров посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Он отметил хорошую организацию работы пункта и смог пообщаться с будущими контрактниками.

Актер пожелал всем мужчинам, которые решили пойти на службу, скорейшего возвращения с победой.

На улице Яблочкова в Москве ежедневно открыт единый пункт отбора на контрактную службу