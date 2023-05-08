Актер Сергей Газаров посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российский актер театра и кино Сергей Газаров посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Он отметил хорошую организацию работы пункта и смог пообщаться с будущими контрактниками.

"Здесь хорошо организована логистика, при большом количестве людей много кислорода. Все это очень цивильно и в хорошем состоянии. Видно, что люди вложились в том числе и душой", – сказал он.

Газаров добавил, что такое отношение к гражданам, которые решили подписать контракт, говорит о многом.

Актер пожелал всем мужчинам, которые решили пойти на службу, скорейшего возвращения с победой.

"Пожелать можно две вещи: победы и вернуться назад", – сказал Газаров.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Обслуживание проходит в режиме одного окна с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.



Москвичи стали активнее интересоваться информацией о военной службе по контракту