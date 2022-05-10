Более 12 миллионов человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в России – МВД.

Цены на бензин в США установили новый исторический максимум – 4,37 доллара за галлон.

Московское "Динамо" впервые за 10 лет вышло в финал Кубка России по футболу.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.