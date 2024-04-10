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10 апреля, 13:00

Общество

Новости часа: пик весеннего половодья в Москве пройден

Новости часа: пик весеннего половодья в Москве пройден

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пик весеннего половодья в Московском регионе прошел. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 1 600 электробусов обслуживают столичные маршруты, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве отремонтировали более 20 домов, в которых находятся библиотеки, пишет портал мэра и правительства столицы.

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