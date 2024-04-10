10 апреля, 13:00Общество
Новости часа: пик весеннего половодья в Москве пройден
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пик весеннего половодья в Московском регионе прошел. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Более 1 600 электробусов обслуживают столичные маршруты, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В Москве отремонтировали более 20 домов, в которых находятся библиотеки, пишет портал мэра и правительства столицы.