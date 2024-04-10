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Новости

Новости

10 апреля, 12:00

Общество

Новости часа: в Москве может обновиться температурный рекорд в течение 10 апреля

Новости часа: в Москве может обновиться температурный рекорд в течение 10 апреля

"Это Москва. Бизнес": как столичные заводы производят сосиски и колбасу

Дом площадью более 100 тыс квадратных метров построят в поселении Мосрентген

Свадебный фестиваль пройдет на Красную горку на ВДНХ

Половодье в Москве завершится в ближайшие две недели

Более 10% месячной нормы осадков выпало в Москве 9 апреля

Утренний туман почти рассеялся в Москве

Пик половодья в столичном регионе пройден

"Утро": москвичам рассказали о погоде 10 апреля

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 80%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В среду, 10 апреля, в Москве может обновиться температурный рекорд 16-летней давности. Синоптики спрогнозировали потепление до 22 градусов.

Временная объездная трамвайная линия начала работу на Большой Черемушкинской улице. Об этом сообщил Дептранс.

Фасады жилых домов, дворы и детские площадки приводят в порядок после зимы. О работах столичных служб рассказали в комплексе горхозяйства.

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