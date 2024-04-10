Новости часа: в Москве может обновиться температурный рекорд в течение 10 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В среду, 10 апреля, в Москве может обновиться температурный рекорд 16-летней давности. Синоптики спрогнозировали потепление до 22 градусов.

Временная объездная трамвайная линия начала работу на Большой Черемушкинской улице. Об этом сообщил Дептранс.

Фасады жилых домов, дворы и детские площадки приводят в порядок после зимы. О работах столичных служб рассказали в комплексе горхозяйства.