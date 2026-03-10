Высота сугробов в Москве уменьшится почти вдвое на неделе

Высота сугробов в Москве уменьшится почти вдвое на этой неделе благодаря теплой погоде. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что с 10 марта наступила метеорологическая весна.

Среднесуточная температура воздуха будет держаться выше нуля. Высота снежного покрова на ВДНХ составляет 47 сантиметров, к следующим выходным снег уменьшится на 15 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.