Москвичей предупредили о возможных перепадах температуры

Синоптики предупредили о возможном возвращении морозов до минус 17 в столичный регион. Однако на данный момент на вторник, 10 марта дневная температура, как прогнозируется, поднимется до плюс 8 – 10 градусов, а облаков станет меньше.

В связи с потеплением коммунальные службы усилили работы по очистке водосточных решеток и дорог, чтобы избежать подтоплений и обеспечить безопасное движение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.