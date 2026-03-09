Форма поиска по сайту

09 марта, 14:15

Общество

Москвичей предупредили о возможных перепадах температуры

Москвичей предупредили о возможных перепадах температуры

Синоптики предупредили о возможном возвращении морозов до минус 17 в столичный регион. Однако на данный момент на вторник, 10 марта дневная температура, как прогнозируется, поднимется до плюс 8 – 10 градусов, а облаков станет меньше.

В связи с потеплением коммунальные службы усилили работы по очистке водосточных решеток и дорог, чтобы избежать подтоплений и обеспечить безопасное движение.

