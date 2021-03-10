Операторов обязали отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН

Мобильных операторов обязали сотрудничать с руководством тюрем. Теперь они будут блокировать телефонные номера в колониях и СИЗО по просьбе ФСИН. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Отмечается, что отключить могут номера как физического, так и юридического лица. В пояснительной записке к закону поясняют, что ежегодно в учреждениях ФСИН изымают более 5 тысяч мобильников, которые часто используют осужденные или подозреваемыми для совершения преступлений, как правило, мошенничества. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.