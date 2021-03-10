В Москве ожидается до 14 градусов мороза в среду

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков и до 17 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 10 марта. Предстоящим днем погода в столичном регионе сформируется под влиянием антициклона.

В Москве температура воздуха составит минус 12-14 градусов, по области – от 12 до 17 градусов мороза. При этом будет дуть северо-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду, сообщает портал "Метеоновости".

Атмосферное давление продолжит интенсивно расти и достигнет 756 миллиметров ртутного столба. Содержание кислорода в приземном слое воздуха – повышенное, а геомагнитный фон будет спокойным.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что жителей центра Европейской России на текущей неделе ждут серьезные холодные аномалии.