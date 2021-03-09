Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы

20:11
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Владимир Путин подписал закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в колониях, а также обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях.
Обращаться к операторам по вопросу блокировки услуг связи могут руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа службы. Порядок взаимодействия ФСИН с операторами связи определит в дальнейшем правительство.
Авторы законопроекта отмечали, что мобильные телефоны в местах лишения свободы часто используются в целях мошеннических действий, а также для связи со свидетелями и координации действий членов запрещенных в России террористических организаций.
В местах лишения свободы собираются блокировать сотовую связь
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