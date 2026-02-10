Сотрудница частного детсада в Коммунарке уволена, где ребенка силой принуждали спать

Частный детский сад в Коммунарке уволил воспитателя, который использовал необычный метод укачивания ребенка. На кадрах видно, как сотрудник всем весом наваливается на ребенка, прижимая его к кровати, что администрация назвала техникой "тяжелого одеяла".

Работодатель сообщает, что перед трудоустройством воспитатель проходил проверку на полиграфе на предмет склонности к психологическому и физическому насилию, и результаты теста не вызвали подозрений. Журналистам не удалось проверить условия в детском саду, так как на территорию их не пустили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.