10 февраля, 16:15Общество
Частный детсад в Москве уволил воспитательницу, силой укладывавшую ребенка спать
Частный детский сад в Москве уволил сотрудницу, которая силой укладывала спать одного из детей. Инцидент произошел под камерами наблюдения, и запись показали родителям.
Причина такого поведения воспитательницы остается неясной, особенно учитывая, что перед трудоустройством женщина прошла тестирование на полиграфе, которое не выявило у нее склонности к насилию.
