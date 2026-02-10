Частный детсад в Москве уволил воспитательницу, силой укладывавшую ребенка спать

Частный детский сад в Москве уволил сотрудницу, которая силой укладывала спать одного из детей. Инцидент произошел под камерами наблюдения, и запись показали родителям.

Причина такого поведения воспитательницы остается неясной, особенно учитывая, что перед трудоустройством женщина прошла тестирование на полиграфе, которое не выявило у нее склонности к насилию.

