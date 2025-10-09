Форма поиска по сайту

09 октября, 22:45

Общество

Пользователи соцсетей назвали лицо скульптуры учительницы в Подмосковье пугающим

Пользователи соцсетей назвали лицо скульптуры учительницы в Подмосковье пугающим

Пользователи соцсетей раскритиковали внешность бронзовой скульптуры учительницы, установленной у школы "Успех" в подмосковном Дзержинском, назвав ее лицо пугающим. Некоторые сравнили образ с известным монументом "Аленка" в Нововоронеже, который позже переделали из-за негативной реакции.

Скульптура учительницы вызвала неоднозначную реакцию. Одни усмотрели в ней современный образ педагога, другие – блогера с телефоном. В левой руке фигуры разметили чехол, в который можно вставить свой смартфон для селфи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Муса МстоянЕкатерина Ефимцева

