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Общество

Мебельные компании РФ хотят повторить опыт IKEA

Мебельные компании РФ хотят повторить опыт IKEA

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Российские мебельные компании планируют повторить опыт шведской IKEA. Один из производителей заявил, что переделает свои салоны в готовые комнаты.

Однако российские компании предлагают не такие большие салоны, как было у магазинов IKEA. Кроме того, магазины РФ могут предложить лишь доставку в течение нескольких дней. В Москве функционирует только склад, откуда заказы доставляют клиентам. Некоторые эксперты считают, что IKEA избаловала россиян, которые считали, что при желании квартиру можно будет обставить за один день, не углубляясь в дизайнерские тонкости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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