Московские предприниматели запустили проект для сбора помощи мобилизованным

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Члены совета предпринимателей Москвы запустили проект "Своих не бросаем" по сбору средств в поддержку военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб по защите бизнеса Москвы.

"Активисты совета организовали сбор средств на поддержку военнослужащих через специальный фонд развития созидательного предпринимательства "Дело во имя веры", – сообщили в штабе.

По данным организации, в первые часы работы в фонд были направлены около 10 миллионов рублей. Подобной суммы достаточно для того, чтобы полностью собрать 1,4 тысячи аптечек для солдат.

Инициаторы проекта планируют собрать не менее 90 миллионов рублей. Это позволит отправить военнослужащим 10 тысяч аптечек. Первую партию планируют отправить в середине октября.

"Сегодня мы видим запрос на возможность участвовать в этом проекте и от других предпринимателей столицы. Многие готовы перечислять часть своей прибыли в помощь солдатам, но не знают, как это сделать. Приглашаем всех желающих присоединиться к нашему проекту", – сообщил член совета предпринимателей, генеральный директор компании "СП-Капитал" Артур Шакарян.

Отмечается, что инициативу поддержал Сбербанк. Он отменил комиссии с денежных переводов в фонд.

В совет предпринимателей Москвы входят 128 руководителей столичных компаний и представителей бизнес-сообществ. Участники организации разрабатывают предложения по улучшению законодательства и новых мер помощи.

Ранее член президиума "Офицеров России" Александр Головашкин обратился к мобилизованным россиянам с напутственными словами. Он объяснил, что мужчины должны оберегать свой дом и родину, а объявление частичной мобилизации в России обусловлено необходимостью сохранения ее территориальной целостности.

Головашкин отметил, что никто не хочет лишаться комфортных условий, оставлять дом, однако каждый должен понимать, что частичная мобилизация сегодня России необходима.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



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