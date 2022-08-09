В России начали действовать новые правила контроля за оборотом оружия

С 9 августа в России начинают действовать новые правила контроля за оборотом оружия. Все гражданское и служебное оружие должно проходить криминалистическую экспертизу в Экспертном центре при МВД.

Касается нововведение всех категорий – от охотничьих ружей до спортивных рапир и средств самообороны. Между тем для рядовых владельцев оружия ничего не меняется – правила покупки и хранения остались прежними.

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