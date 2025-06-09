Над Ленинским проспектом и Текстильщиками начались сильные ливни с порывистым ветром

Над Ленинским проспектом, Текстильщиками и другими районами Москвы идут ливни с порывистым ветром и градом. В Лефортове штормовой ветер повалил дерево на припаркованные автомобили.

Ранее жителей столицы призывали не парковаться под деревьями и избегать укрытий у неустойчивых конструкций. По прогнозам, за день может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

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