09 июня, 16:15Общество
Над Ленинским проспектом и Текстильщиками начались сильные ливни с порывистым ветром
Над Ленинским проспектом, Текстильщиками и другими районами Москвы идут ливни с порывистым ветром и градом. В Лефортове штормовой ветер повалил дерево на припаркованные автомобили.
Ранее жителей столицы призывали не парковаться под деревьями и избегать укрытий у неустойчивых конструкций. По прогнозам, за день может выпасть до четверти месячной нормы осадков.
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