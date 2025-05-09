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09 мая, 18:30

Общество

Новости регионов: в Екатеринбурге первыми на параде проехали около 40 ветеранов ВОВ

Новости регионов: в Екатеринбурге первыми на параде проехали около 40 ветеранов ВОВ

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В Екатеринбурге первыми на параде проехали около 40 ветеранов Великой Отечественной войны. В центре города показали 90 единиц боевой техники. В годы войны оттуда на фронт ушли более 700 тысяч человек. Затем прошла колонна техники.

Колонна техники прошла по центру города-героя Волгограда. Торжественный марш возглавили кадеты-барабанщики. Также в составе парадных расчетов – военнослужащие Волгоградского гарнизона, сотрудники МЧС, Росгвардии, курсанты академии МВД, кадеты, юнармейцы, а также полицейские в форме сотрудников НКВД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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